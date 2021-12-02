"У нас нет конкретной даты. Дата была назначена, но омикрон-штамм изменил ситуацию", — передает в четверг портал Yle высказывания представителя Министерства иностранных дел Нины Васкунлахти (Nina Vaskunlahti) на финско-российском деловом форуме Finnish Business.

По словам Васкунлахти, переговоры по возобновлению железнодорожного сообщения продолжаются.

Кризисный центр по борьбе с коронавирусом в РФ сообщил в ноябре, что движение поезда "Аллегро" может возобновиться 12 декабря. Финская железнодорожная компания VR так и не подтвердила эту дату запуска.

Железнодорожное пассажирское сообщение между Финляндией и Россией было приостановлено полтора года назад из-за эпидемии коронавируса.