"Российская деревня Бёхово в Тульской области стала одним из победителей международного конкурса "Best Tourism Villages by UNWTO". Победители были объявлены сегодня в Мадриде на 24-й сессии генеральной ассамблеи организации", — говорится в сообщении.

Как рассказали в Ростуризме, международный конкурс "Лучшие туристические деревни UNWTO" был объявлен в начале лета, в нем участвовали 75 стран. Победители попадут во всемирный реестр малочисленных сельских территорий как лучшие примеры местности, приверженной идее устойчивого развития с сохранением своей аутентичной культуры, ценностей и уклада жизни. Одна страна могла представить не более трех кандидатур, поэтому в начале проходил внутрироссийских отбор. От России участвовали населенные пункты из Ярославской (село Вятское), Свердловской (поселок Висим) и Тульской (деревня Бёхово) областей. По итогам международного судейства из 170 заявок Бёхово стала единственным победителем не только от России, но и от всех стран постсоветского пространства.

"Конкурс — новый проект организации, который был запущен в целях развития и популяризации сельского туризма. UNWTO будет курировать победившие деревни, поддерживать и продвигать их", – цитирует пресс-служба главу Ростуризма Зарину Догузова, которая возглавляет российскую делегацию на сессии Генассамблеи.

Бёхово – небольшое поселение в Тульской области, которое является частью национального заповедника, носящего имя живописца Василия Поленова. Деревня расположена на высоком берегу Оки – это естественная граница между Калужской, Тульской и Московскими областями. Главная достопримечательность – Церковь Живоначальной Троицы, которая была построена по эскизам знаменитого пейзажиста.

"Бёхово – место, вдохновлявшее пейзажистов, поэтов, в нем дух истории и самобытная архитектура "русского стиля" начала XX века. В ней открывается другая России, известная миру по лирике Пушкина, образам Чехова, музыке Чайковского. В этих местах особая атмосфера, в которой обязательно нужно оказаться, чтобы понять, что такое Россия", – добавила Догузова.