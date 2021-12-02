Поезда будут курсировать с 24 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г. по наиболее востребованным маршрутам, связывающим Москву, Санкт-Петербург и крупнейшие региональные центры.

В частности, из Москвы будут назначены поезда в Санкт-Петербург, Мурманск, Белгород, Старый Оскол, Пензу, Саранск, Казань, Чебоксары, Тольятти, Смоленск, Ижевск, Йошкар-Олу, Киров, Нижний Новгород, Архангельск, Котлас, Адлер, Балаково, Балашов, Астрахань, Самару, Уфу, Димитровград, Орск и другие города.

Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы запланированы в Москву, Воронеж, Мурманск, Орел, Казань, Псков, Архангельск, Сортавалу и в горный парк "Рускеала".

В межрегиональном сообщении дополнительные поезда доставят пассажиров из Ростова-на-Дону на Имеретинский Курорт или в Кисловодск, из Нижнего Новгорода в Казань и т. д.

Кроме того, в период новогодних и рождественских праздников будет организовано курсирование туристических поездов. В частности, "Лыжной стрелы" сообщением Ростов-на-Дону — Роза Хутор, "Мороз-Экспресса" из Москвы в Великий Устюг и других.

Прогнозируется, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря 2021 года, а также 8 и 9 января 2022 года, добавляют РЖД.