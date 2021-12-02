Проект новой очереди набережной — от улицы Вилоновской до второй очереди набережной у бассейна ЦСКА ВВС — обсуждается ни одним поколением самарцев.

"Все понимают, что это технически и финансово сложный проект. Поручение по реализации проекта дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона в мае", — сказала Лапушкина.

По словам главы Самары, в конце ноября были подведены итоги конкурса на лучшее архитектурно-планировочное решение и конструктивное предложение. Лучшая концепция будет определена народным голосованием.

"Участие в конкурсе приняло более 30 компаний. Предоставлены достаточно разные подходы к благоустройству. Есть предложения по эстакаде, выносному мосту над Волгой, возведению колеса обозрения и многое другое", — уточнила Лапушкина.

Мэр Самары также отметила, что разработать техническое задание для проектирования пятой очереди набережной предстоит в 2022 году, приступить к строительно-монтажным работам — в 2023 году.

Самара — единственный на Волге город с набережной протяженностью почти 5 км. В настоящее время набережная разделена на четыре участка по числу очередей застройки.

Новая очередь должна увеличить самарскую достопримечательность почти до 7 км. При этом объединение двух частей набережной повысит туристическую привлекательность города. Так, на участке расположены Самарская ГРЭС, Жигулевский пивоваренный завод, спасательная станция МЧС, двухъярусное гаражное сооружение и другие объекты.