"Введение QR-кодов определенным образом сдерживает турпоток. Особенно это видно по ноябрю и декабрю. Это всегда были месяцы с не очень высокой загрузкой, но QR-коды дополнительно влияют на этот тренд. Мы понимаем, что сейчас в стране у нас идет активными темпами вакцинация от коронавируса наших жителей и все большее количество туристов, прибывающих к нам, вакцинированы", — сказал Иванов на встрече, посвященной запуску чартерных рейсов между Москвой и Казанью туроператором TUI Россия.

Вместе с тем, он выразил уверенность в том, что уже к новогодним каникулам эта ситуация выправится.

"По новогодней загрузке мы видим, что в гостиницах она очень высокая. На новогодние даты и условно на первые 5-6 дней новогодних каникул она близка к 90%. Мы надеемся, что в этом году также с высокой загрузкой пройдем новогодние каникулы", — добавил Иванов.

При этом он отметил, что вся сфера гостеприимства Татарстана (предприятия общественного питания, музеи, развлекательные центры) будет работать в новогодние каникулы.

"Мы надеемся, что все приехавшие к нам туристы, почувствуют наше татарстанское гостеприимство и уедут от нас очень довольными", — добавил председатель Госкомитета по туризму.

По словам Иванова, все введенные ранее антиковидные ограничения будут действовать и на новогодние каникулы. QR-код не потребуется только для заселения в отели и пользования гостиничной инфраструктурой. Во всех остальных местах, в том числе для проезда в общественном транспорте, при посещении музеев, ресторанов его необходимо будет предъявлять.

Как сообщила заместитель генерального директора проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства Москвы Мария Киселева, турпоток из Москвы в Татарстан из-за ковидных ограничений в первый год пандемии снизился примерно на 15%. Туристов из Татарстана в Москве по тем же причинам стало на 40% меньше.

"Но уже сегодня мы видим, что между нашими регионами сложился устойчивый поток путешественников. Он не зависим от сезонности и равномерно распределен в течение года", — добавила она.