Как сообщалось, туроператор организует на каникулах четыре чартерных для туристов между Москвой и Казанью, которые будет выполнять авиакомпания "Ямал". Они запланированы на 31 декабря, 3 января, 6 января и 9 января.

По словам Сирченко, на этих рейсах могут не только отправиться в турпоездки в Татарстан москвичи, но и жители республики — в Москву.

"Стоимость программ, разработанных для желающих отправиться на новогодние каникулы в Москву татарстанцев, начинается от 19,5 тыс. рублей. Она включает перелет, проживание в отеле и минимальный набор экскурсий. В столице можно будет приобрести дополнительные экскурсии, например, по Московскому Кремлю, прогулку по Москве-реке на яхте-ледоколе флотилии Radisson Royal, экскурсию "Путешествие в страну новогодней сказки" по парку Сокольники с посещением музея-фабрики елочных игрушек и другие. Туристы, которые будут в Москве 31 декабря, смогут посетить народные гуляния на городских площадях Москвы в новогоднюю ночь", — рассказал Сирченко.

Заместитель гендиректора проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства Москвы Мария Киселева, в свою очередь, заметила, что новогодняя чартерная программа между Москвой и Татарстаном – это своевременное предложение.

"Мы точно знаем, что она будет иметь спрос у разных аудиторий и Татарстана, и других регионов нашей страны", — сказала она, добавив, что Москва уже готовится к новогоднему сезону, и туристам будет чем заняться в городе.

Правда, как рассказал Сирченко, туристы из Татарстана пока настороженно относятся к покупке туров на новогодние праздники в Москву. По его мнению, это может быть связано с возможным введением ковидных ограничений.

"Загрузка из Казани в Москву составляет порядка 40% на сегодняшний день", — сказал он.