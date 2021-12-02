"Первый чартерный рейс, который полетит 31 декабря из Москвы в Казань заполнен практически на 80%. Это фактически за месяц до старта программы и учитывая, что в условиях пандемии глубина бронирования составляет не более двух недель, а иногда, в условиях неопределенности с ограничениями, она вообще сокращается до недели. Тот факт, что за месяц у нас уже на 80% первый чартер заполнен, говорит о том интересе, который проявляют туристы к посещению Татарстана", — сказал он.

Новогодние туристические чартеры в Казань будут выполняться в каникулы на самолетах авиакомпании "Ямал" один раз в четыре дня (31 декабря, 3 января, 6 января и 9 января). В рамках полетной программы туроператор планирует перевезти 720 пассажиров. Стоимость тура из Москвы в Казань начинается от 14 399 рублей за человека при двухместном размещении. Программы рассчитаны на четыре дня и три ночи.

Под чартерные полеты туроператор специально разработал четыре экскурсионных тура: "Новый год в Казани" (включает не только экскурсионную программу, но и встречу Нового года в одном из ресторанов города), "Новогодние каникулы", "Рождество в Казани" и "Новогодняя сказка" (тур для семей с детьми). Туры разработаны в трех вариантах "Лайт", "Стандарт" и "Макси".

Каждый тур предполагает посещение наиболее интересных для туристов достопримечательностей Казани и Татарстана (острова-града Свияжска, древнего города Болгар, Елабуги, резиденции татарского Деда Мороза – Кыш бабая в селе Яна Кырлай в Арском районе).

К примеру, программа "Макси" для тех, кто прилетит на Рождество в Казань, включает автобусную экскурсию по новогодней Казани, пешеходную экскурсию по Казанскому Кремлю с посещением основных достопримечательностей, вечернюю экскурсию "Новогодние елки Казани", загородную экскурсию в остров-град Свияжск, посещение магазина "Арыш-мае" с дегустацией продукции. Этот тур, по словам Сирченко, будет стоить порядка 17 тыс. рублей.

"Вся сфера гостеприимства Татарстана (предприятия общественного питания, музеи, развлекательные центры) будет работать в новогодние каникулы. И мы надеемся, что все приехавшие к нам туристы из Москвы, почувствуют наше татарстанское гостеприимство и уедут от нас очень довольными", — добавил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.