"Сегодня Российская Федерация ввела карантин двухнедельный, но только для тех, кто возвращается из Южно-Африканской Республики (ЮАР), и стран, которые имеют непосредственную границу с ЮАР", — сказала Попова в интервью радио "Комсомольская правда".

Глава Роспотребнадзора добавила, что таких людей немного — речь идет о несколько сотнях. Организованных туристов из России в ЮАР нет, поскольку прямое авиасообщение с этой страной не открыто.

По словам Поповой, в случае приезда из других государств при пересечении отечественной границы не требуется соблюдение карантина.

Российские граждане, которые вакцинированы против COVID-19 или перенесли заболевание, не должны при этом сдавать ПЦР-тест. Для остальных прохождение такого исследования является обязательным.

Иностранцам нужно предъявить документ о прохождении в течение последних двух суток теста на коронавирус.

Попова также сообщила, что в России пока не выявлен новый штамм коронавируса "омикрон", введенные защитные меры срабатывают.