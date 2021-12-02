"Red Wings приняла решение приостановить полеты из Екатеринбурга в Тобольск на фоне пандемии и низкого сезона. Мы по-прежнему считаем Тобольск интересным и перспективным направлением, однако сочли нецелесообразным сохранять рейсы на период сниженной туристической активности и серьезных антиковидных ограничений", — сказал представитель авиакомпании.

При этом рейсы Екатеринбург — Тобольск — Екатеринбург на 30 декабря и 3 января 2022 года сохраняются.

Ранее сообщалось, что Red Wings сократила частоту полетов в Тобольск с двух до одного в неделю. Авиакомпания "Победа" приостановила продажу билетов из Москвы в Тобольск до конца декабря.

АО УК "Аэропорты регионов" (управляет аэропортом через ООО "Оператор Тобольск") в свою очередь сообщало, что в 2022 году число направлений полетов из Тобольска планируется увеличить вдвое, а количество рейсов — до 26 в неделю. Расширение маршрутной сети произойдет за счет открытия полетов в Новый Уренгой (авиакомпания "Азимут"), Сургут, Нижневартовск (оба направления — UTair), Ростов-на-Дону, Сочи, Симферополь (все направления — "ИрАэро").

Аэропорт "Ремезов" в Тобольске открылся 24 сентября 2021 года, регулярные рейсы начал принимать 16 октября.