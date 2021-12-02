"Во время выполнения рейса S7 5220 Новосибирск — Магадан самолет попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что перед вылетом из Магадана борт прошел противообледенительную обработку, а метеоусловия для взлета соответствовали допустимым.

"Капитан воздушного судна принял решение совершить посадку на ближайшем запасном аэродроме, поскольку из-за воздействия обледенения полет проходил на эшелоне ниже расчетного и запас топлива уже не позволял долететь до Новосибирска. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Иркутска", — отметил представитель перевозчика.

По его словам, сейчас для пассажиров готовится резервный борт, им предлагается переоформление на другие рейсы, предоставляются питание и напитки.

На борту севшего A321 было 199 пассажиров. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом.