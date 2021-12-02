"Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории региона на основании письма Минздрава РФ принял решение об обязательном ПЦР-тестировании всех граждан прибывших в Ивановскую область из Египта, ЮАР, ОАЭ и других африканских стран, а также Гонконга", — говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что данное решение принято с учетом скорости распространения нового штамма Omicron и с целью оперативного мониторинга за ситуацией по возможному завозу и распространению данного штамма на территории региона.

Тестирование будет необходимо пройти всем прибывающим из этих стран независимо о того, был ли этот гражданин ранее привит от новой коронавирусной инфекции.

Положительные результаты ПЦР-тестов будут направляться в НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева для проведения скрининга.

Вариант B.1.1.529, который получил название "Омикрон", был обнаружен в Южной Африке, Ботсване, Израиле, в ряде стран Европы и уже в США. Новый вариант имеет большое количество мутаций — 32. По словам вирусологов, большое количество мутаций вируса — "это серьезная проблема".

В связи с появлением нового штамма Россия с 28 ноября ограничила въезд в страну для граждан из ряда африканских государств, включая ЮАР, а также из Гонконга.