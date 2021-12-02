"В период разгула стихии сильнее всего пострадала набережная Имеретинской низменности и в Лазаревском районе. На пляже Свирский в центре поселка Лазаревский подмыло берегоукрепительное сооружение, арендатор приступит к оценке ущерба и комплексным восстановительным работам, как только волнение моря завершится", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Сочи в четверг.

По прогнозам синоптиков, шторм на море полностью стихнет к 3 декабря.

"Мощный шторм бушует на курорте вторые сутки. Сила волны достигала 7 баллов. В последний раз подобное явление зафиксировано в 2012 году, тогда удар стихии пришелся на Имеретинский район", — отметил собеседник агентства.

Работы по восстановлению пляжей контролирует межведомственный штаб, который возглавляет глава города Алексей Копайгородский.

"На набережных курорта вдоль всей сочинской акватории работают арендаторы, волонтеры, привлечены специалисты районных администраций. Организован вывоз крупногабаритного мусора, очистка набережных от нанесенного песка и гальки", — сказал сотрудник пресс-службы.

Жители и гости курорта, руководители пляжных территорий и средств размещения были заранее уведомлены о надвигающейся непогоде. На морских набережных дежурили спасатели и сотрудники экстренных служб, которые не допускали людей к воде. Зимние пляжи были закрыты, оборудование убрано. "Благодаря слаженной работе всех ответственных структур жертв на сочинских пляжах удалось избежать", — подчеркнул собеседник агентства.