"Самым популярным внутренним направлением традиционно стал Санкт-Петербург, а зарубежным – Турция. Кроме того, в топ-5 стран, где самостоятельные российские туристы проведут новогодние праздники, вошли Грузия, Венгрия, ОАЭ и Шри-Ланка", — сообщает пресс-служба поисковика.

По его данным, стоимость билетов в Турцию на Новый год начинается от 19 тыс. рублей в оба конца, в Грузию, с которой нет прямого авиасообщения — от 29 тыс., в Венгрию — от 22 тыс., в ОАЭ — от 26 тыс. и на Шри-Ланку — от 65 тыс.

В России билет из Москвы в Петербург на Новый год обойдется от 5 тыс. рублей туда и обратно, на втором месте — Сочи, улететь туда будет стоить от 10 тыс. рублей. На третьем — Калининград (от 8 тыс. рублей), на четвертом — Краснодар (от 9 тыс. рублей), на пятом — Кавминводы (от 11 тыс.).