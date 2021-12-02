Как сообщалось, цель программы — внедрение и соблюдение стандартов безопасности для путешественников. Отели и другие объекты, отмеченные знаком Safe Travels, подтверждают готовность соблюдать протоколы, включающие подготовку персонала и меры безопасности, направленные на предупреждение распространения коронавируса.



"Главный приоритет курорта – это безопасность каждого гостя, поэтому мы неукоснительно следуем всем требованиям и рекомендациям, направленным на борьбу с коронавирусом. Мы посчитали важным присоединиться к международной программе Safe Travels и надеемся, что туристическая отрасль сможет постепенно преодолеть кризис, связанный с пандемией", — отметили в пресс службе курорта "Роза Хутор".



Там подчеркнули, что курорт соблюдает все требования региональных властей и Роспотребнадзора по профилактике COVID-19.

"Действуют правила по заселению в отели курорта, принятые в Краснодарском крае, проводится термометрия, регулярное оповещение гостей о необходимости социального дистанцирования и соблюдения масочного режима. Специальными средствами обрабатываются помещения, кассы, установлены санитайзеры, проводится обработка кабин подъемников дезинфицирующим раствором каждые два часа, также один раз в сутки – полная обработка кабин", — сообщили в пресс-службе.