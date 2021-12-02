"ПЦР-тест сейчас требуют во многих регионах при посещении общественных мест, музеев, мероприятий и даже заселении в гостиницы. Соответственно, сообщение главы Роспотребнадзора Анны Поповой о планах по сокращению срока его действия напрямую затрагивают интересы туристов. По данным туроператоров, сообщения о появлении нового штамма уже негативно повлияли на активность и на выездных, и на внутренних направлениях. А заявление Роспотребнадзора о ПЦР-тестах способно затормозить спрос еще больше, тем более что на Новый год Попова рекомендовала россиянам оставаться дома", — сказала она.

По словам Тюриной, сейчас туры покупают только обладатели QR-кодов и сертификатов.

"Даже при сроке действия теста 72-часа туристы набираются с трудом. Сокращение срока до 48 часов фактически лишает их возможности путешествовать. При переездах из региона в регион трудно успеть сделать тесты вовремя. А экспресс-тест в некоторых субъектах стоит почти 5 тыс. рублей", — добавила она.

Представитель РСТ также сообщила, что много неудобств в работе туркомпаний создает разнобой в требованиях разных регионов.

"Каждый регион по-своему толкует требования санитарного ведомства. Есть субъекты, где даже у вакцинированных и переболевших, с сертификатами и QR-кодами на руках требуют свежий ПЦР-тест. Одни из самых строгих правил — в Татарстане, где QR-коды нужны не только для посещения заведений общепита, но и для поездок на общественном транспорте. Но при этом для заселения в гостиницы они не нужны", — подчеркнула она.