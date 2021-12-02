"В первые дни катания для гостей откроются трассы разных уровней сложности и все необходимые сервисы. "Курорт "Архыз" запустит работу сразу обоих склонов, Южного и Северного, и почти 9 км трасс. На "Эльбрусе" открываем зону катания от станции "Кругозор" до "Гарабаши", это около 6 км трасс", — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Хасана Тимижева.

Курорт "Архыз" в новом горнолыжном сезоне предложит гостям 27 км трасс и восемь канатных дорог, в том числе новую зону для начинающих на Лунной поляне. Длина зеленой трассы "Сириус", идущей от верхней станции кресельной канатной дороги "Зеленая планета", составит 1673 м. Она будет самой длинной трассой для новичков на курорте.

На курорте "Эльбрус" будут работать 17 км трасс всех уровней сложности и три очереди самой высокогорной канатной дороги в России. Также в этом сезоне откроется детский учебный склон Saby Park.

В прошлом году из-за холодной погоды горнолыжный сезон на курортах начался раньше. "Эльбрус" открыл сезон 7 ноября, а "Архыз" — 28 ноября.