На первом рейсе отправились около 90 пассажиров.

Рейсы будут выполняться еженедельно на воздушных судах Boeing 737, по средам. Вылеты из Нижнего Новгорода запланированы на 21:10, прибытие в Ургенч — на 02:25 следующего дня по местному времени. Обратный рейс по четвергам планируется в 04:15, прибытие — в 05:35.

Авиакомпания S7 также выполняет рейсы из Нижнего Новгорода в Фергану (Узбекистан).

Согласно расписанию нижегородского аэропорта, другие авиакомпании не летают из Нижнего Новгорода в Узбекистан.