Динамика в октябре оказалась самой низкой с марта: тогда российский ресторанный рынок вырос на 3,5%. В апреле и мае оборот предприятий общественного питания вырос в 2,2 раза (в эти месяцы в прошлом году отрасль продемонстрировала самое глубокое падение на фоне ограничений из-за COVID-19 — на 54,5% и на 55,1% соответственно). В июне ресторанный рынок вырос на 76,1% (в июне 2020 года снижение составляло 46,2%), затем, по мере дальнейшего сглаживания эффекта низкой базы, рост замедлялся: в июле — до 31,1%, в августе — до 18,2%, в сентябре — до 13,6%.

По итогам 10 месяцев 2021 года российский ресторанный рынок вырос на 25,5%, до 1 трлн 527,4 млрд рублей.