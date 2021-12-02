На экспозиции представлены произведения "Прачка" и "Пряха".

Выставка организована в рамках соглашения между Фондом Городских музеев города Брешиа и Эрмитажем. 25 ноября 2021 года в Пинакотеке Тозио Мартиненго состоялось открытие выставки одной картины Диего Веласкеса "Завтрак" из собрания Эрмитажа. Шедевр испанского художника пробудет в Италии до конца января 2022 года.

Черути родился в 1698 году в Милане, в начале 1720-х годов он активно работал в соседней Брешиа. В это время в Италии было распространено реалистическое направление в искусстве, которое получило название "художники реальности" (ит. pittori della realta).

"Причиной этому послужило бедственное положение простого народа Италии, которая к началу XVIII века была одной из самых отсталых в экономическом отношении в Европе. Междоусобные войны и разорение целых областей лишили крова десятки тысяч людей, обрекли их на лишения и нищету", — отмечают в музее.