"В связи с продлением в регионе срока действия ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции до 20 января 2022 года принято решение о переносе астрономического фестиваля "Ч1аьпилг" (в переводе с ингушского "Лепешка" — ИФ) на более поздние даты", — сказал собеседник агентства.

Как отметил сотрудник Комтуризма, срок проведения ежегодного мероприятия будет зависеть от динамики распространения вируса и эпидемиологической ситуации в республике.

Ранее сообщалось, что власти планируют 11 декабря провести гастрономический фестиваль на площади Алания рядом со стометровой башней Согласия, являющейся символом национального единения.

Ч1аьпилг — визитная карточка ингушской кухни. Это лепешки из тонкого теста на молочной сыворотке с начинкой из картофеля, творога или сыра и зелени. Готовится быстро из самых простых и доступных продуктов.

На фестиваль были приглашены более 10 рестораторов, артистов ингушской эстрады, кулинаров. Одним из важных пунктов программы мероприятия должен был стать конкурс на изготовление самой вкусной лепешки.