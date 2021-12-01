"В связи с развитием эпидемиологической ситуации по COVID-19 и увеличением числа заражений и смертей в некоторых странах, а также с появлением нового мутированного штамма, министерство здравоохранения приняло решение с 1 декабря требовать у всех всех прибывающих в Тунис нерезидентов старше 18 лет, обязательно предъявлять сертификат, подтверждающий завершение вакцинации, или паспорт вакцинации, не менее чем за 28 дней вакциной Janssen и 14 дней для остальных вакцин (в том числе и "Спутник V" — ИФ)", — говорится в сообщении.

Кроме того, всем прибывающим старше 6 лет необходимо будет предъявлять справку об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном не ранее чем за 48 часов до регистрации на рейс в аэропорту. Всех прибывающих в страну будут тестировать на коронавирус.

"Путешественник, с выявленным положительным тестом, будет отправлен на изоляцию в специальный центр для носителей вируса и будет нести расходы за свое счет", — сообщает турофис Туниса



Всем гражданам Туниса и прибывающим иностранцам, не прошедшим вакцинацию, нужно соблюдать обязательный 10-дневный карантин за свой счет в одном из центров, указанных на сайте. При регистрации на рейс в аэропорту вылета им нужно будет предъявить бронирование и подтверждение оплаты (ваучера) расходов на трансфер из аэропорта в центр изоляции, проживания и ПЦР-теста.



До 1 декабря срок действия ПЦР-теста составлял 72 часа, а продолжительность карантина — 7 дней.



Россия с 9 ноября возобновила на взаимной основе авиасообщение еще с девятью странами, среди них и Тунис. Разрешено семь рейсов в неделю по маршруту Москва – Монастир.