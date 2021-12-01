С начала месяца инфляция к 29 ноября составила 0,96%, с начала года — 7,51%, свидетельствуют данные Росстата.

Таким образом, рост цен с начала года уже превысил последнюю прогнозную оценку правительства на весь 2021 год (7,4%) и уже вошел в интервальный прогноз ЦБ на весь 2021 год (7,4-7,9%), который тоже, очевидно, уже выглядит заниженным.

Среднесуточная инфляция за 29 дней ноября составила 0,033% (за аналогичный период ноября 2020 года — 0,025%).

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 29 ноября резко ускорилась — до 8,38% с 8,06% на 22 ноября, 8,10% на 15 ноября, 8,07% на 8 ноября, 8,14% на 1 ноября и 8,13% на конец октября. Таким образом, надежды на то, что годовая инфляция в РФ в октябре прошла пик на уровне 8,1% и начнет замедляться в ноябре-декабре на фоне высокой базы конца прошлого года, не сбылись.

Росстат по поводу такого резкого ускорения недельной инфляции даже выпустил специальный отдельный комментарий.

"Рост средних цен и тарифов на 106 товаров и услуг за неделю с 23 по 29 ноября 2021 года составил 0,46%. Это на 0,26 п.п. больше, чем неделей ранее. Среди основных причин: резкий предновогодний рост цен за поездку на отдых в Турцию — 55,18% за неделю с 23 по 29 ноября. Неделей ранее (с 16 по 22 ноября) рост цен на туристические путевки в Турцию составлял 4,7%, двумя неделями ранее — 0,5%. С начала года цены на поездки в Турцию выросли на 89,3%", — говорится в сообщении Росстата.

"Кроме того, на рост индекса на неделе с 23 по 29 ноября повлияли: рост курса доллара и евро за неделю на 2,1%; учет влияния роста цен на товары и услуги, не включённые в еженедельный мониторинг цен", — отмечают в статслужбе.

Росстат ведет еженедельный и ежемесячный мониторинг цен. Каждую неделю Росстат оценивает изменение средних цен и тарифов на 106 товаров и услуг. Ежемесячно — на 556 товаров и услуг.

"При этом Росстат учитывает влияние всего набора товаров и услуг на еженедельную оценку индекса. На неделе с 23 по 29 ноября Росстат учел рост цен и тарифов на отдельные группы и виды услуг — такие как бытовые услуги, услуги сотовой связи, страхования и зарубежного туризма. Это увеличило темпы роста цен на все виды услуг, не охваченные в еженедельном режиме, с 0,1% до 1,1%", — говорится в сообщении Росстата.

В тоже время Росстат отметил, что ряд товаров и услуг, занимающих высокую долю в структуре потребительских расходов населения, показали темпы роста выше уровня недельной инфляции.

За период с 23 по 29 ноября существенно выросли цены: на пшеничную муку, гречку, куриные яйца — на 1,1%, сахар — на 0,7%, хлеб — на 0,6%, сосиски, сардельки — на 0,5%.

При этом цены на плодоовощную продукцию даже снизились в среднем на 0,4%, в том числе на помидоры — на 3,1%, морковь — на 0,6%, яблоки — на 0,4%, огурцы и лук — на 0,2%. В то же время подорожали: капуста — на 3,3%, картофель — на 0,3%.