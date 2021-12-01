"Мы начинаем большую работу по организации паломнических карт. Мы знаем, что Подмосковье — православная область с центром в Сергиевом Посаде. Мы только в начале пути, у нас много мест. Спасибо большое митрополиту Павлу, мы вместе с церковью начинаем эту работу. Она кропотливая", — сказала Виртуозова в интервью телеканалу "360".

Она отметила, что 18 июля в Сергиевом Посаде будет масштабно отмечаться обретение мощей Сергия Радонежского. "Со всей страны к нам поедут паломники, и мы должны подготовиться", — добавила вице-губернатор.

В пресс-службе комитета по туризму Московской области "Интерфаксу" уточнили, что на карте паломника разместят информацию о храмах, монастырях и других святых местах Подмосковья.