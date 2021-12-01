"Тель-Авив впервые возглавил рейтинг и поднялся на первое место с пятого, которое он занял в прошлом году. Повышение места Тель-Авива, главным образом, отражает силу израильской валюты, шекеля, по отношению к американскому доллару", — отмечается в пресс-релизе EIU.

На второй строчке расположился Париж, за ним — Сингапур. Четвертое и пятое место в списке заняли Цюрих и Гонконг соответственно.

В ТОП-10 самых дорогих городов мира также вошли Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака.

В открытой части доклада также указаны города, которые поднялись на наибольшее количество строчек в рейтинге за последний год. В частности, согласно этим данным, Тегеран поднялся с 79 места на 29. Подорожание жизни в Тегеране объясняется "сложностями с поставками, нехваткой товаров и ростом цен на импорт после возвращения санкций США". Киев за год поднялся со 101 на 88 место, Москва — с 106 на 96 место.

Согласно рейтингу, самыми дешевыми для жизни городами мира названы Дамаск, Триполи, Ташкент, Тунис и Алматы.

EIU дважды в год рассчитывает индексы стоимости проживания для 173 городов мира. Эксперты рассматривают цены на сотни наименований товаров и услуг. В частности, специалисты оценивают цены на продукты питания, одежду и аренду жилья.