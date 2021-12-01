В итоге авторы пришли к выводу, говорится в проекте доклада, что цены на керосин увеличились ввиду роста мировых цен на нефть и вернулись на допандемийный уровень: с начала 2021 года цены на керосин в мире выросли на 75%, на внутреннем рынке России — на 43%.

"Однако несмотря на рост цен на авиакеросин доля расходов авиакомпаний на топливо в 2021 году составляет примерно 21% в общей структуре расходов (в 2020 году — около 20%). В то же время в 2018-2019 гг. доля расходов авиакомпаний на топливо составляла около 30%. Указанная динамика показывает, что доля затрат на топливо в расходах авиакомпаний заметно снижается, а динамика изменения цен на авиабилеты зависит не только от изменения цен на авиакеросин, а также обусловлена фактором сезонности массового спроса на перелеты, стоимостью услуг по техническому обслуживанию воздушных судов, расходами на оплату труда и прочими расходами", — говорится в тексте.

"Кроме того, для отечественных авиакомпаний, включенных в Реестр эксплуатантов гражданской авиации РФ и имеющих сертификат (свидетельство) эксплуатанта, в соответствии с НК РФ действует налоговый вычет (обратный акциз на авиационный керосин) ВАВИА, величина которого составляет 3024 рубля за тонну. Дополнительно для стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке авиакеросина в период высоких мировых цен на нефть и авиационный керосин с сентября 2021 года обратный акциз на авиационный керосин ВАВИА увеличен на дополнительную "демпферную" составляющую. На начало ноября 2021 г. общая сумма поддержки отечественных авиакомпаний составляет более 8,5 тыс. рублей на тонну авиационного керосина (или около 15% от текущей средней оптовой биржевой цены)", — подчеркивается в документе.

Ведомства по поручению Новака продолжают прорабатывать вопрос дифференциации обратного акциза на керосин, реализуемый в ДФО, но пока не найден источник его компенсации.

На совещании, кроме топ-менеджеров нефтяных компаний и сотрудников ведомств, присутствовали представители авиатранспортной отрасли: Минтранса, "Аэрофлота", "Аэрофьюэлз Групп", "Газпромнефть-Аэро" и "Татнефтьавиасервиса".

После заседания, еще до представления доклада, "Аэрофлот" заявил об увеличении топливного сбора, включаемого в цену билетов на внутренних и международных рейсах из-за роста цен на керосин.