"Мы надеемся, что через две недели запрет на въезд будет снят, и сейчас обсуждаем, как будет организован въезд россиян в плане ПЦР-тестов и тестов на антитела. Напомню, что Израиль будет принимать только вакцинированных туристов, но, поскольку "Спутник V" не признан ВОЗ, нужно будет показать тест на антитела. Сейчас идет обсуждение процедуры с несколькими крупными сетями лабораторий, которые есть по всей стране. И мы озвучим конкретный показатель титра антител, меньше которого нельзя будет въехать в Израиль. Страна очень трепетно относится к здоровью своих граждан и граждан, которые прилетят", — рассказала она.

По словам Воронцовой, после открытия Израиля для россиян, с учетом всех ограничений, турпоток вряд ли превысит 30% от того, что было до пандемии. Поскольку до 2020 года рейсы выполнялись из 6-7 городов, а сейчас планируются только полеты из Москвы и Петербурга.

Ранее предполагалось, что с 1 декабря в Израиль начнут пускать российских граждан с прививкой "Спутник V". Однако с 29 ноября Израиль приостановил на две недели въезд иностранцев из-за нового штамма коронавируса "омикрон", став первой страной, закрывшей границы из-за новой угрозы. Ранее в Израиле. выявили одного пациента с подтвержденным заражением этим штаммом.

В 2019 году в Израиле побывало 296 тыс. туристов из России, наша страна заняла третье место по этому показателю после США и Франции. Всего в год до пандемии в Израиле побывало 4,55 млн иностранных туристов.