"Решено закрыть направление на две недели, не пускают туристов из всех стран, даже тех, откуда раньше был разрешен въезд. Все испугались нового штамма, но сейчас Минздрав разбирается, насколько этот штамм опасен, берет ли его вакцина. Если за эти две недели они решат, что это не опасно, границы опять откроются. Часть врачей из Южной Африки говорят, что в нем ничего страшного, другие говорят, что он очень заразный", — сказал он на встрече с журналистами, посвященной проводам на конкурс "Мисс Вселенная" в Израиль российской участницы.

По словам посла, после появления информации о том, что Израиль разрешит въезд россиянам, посольство начало получать много запросов о возможности организации рейсов.

"Интерес к перелетам в Израиль был огромный. В том числе из регионов. И не только в Тель-Авив, но и в Эйлат, так как у нас продолжается программа поддержки туроператоров, организующих рейсы на курорт. Я надеюсь, что мы вернемся к тому, что у нас было, а у нас было 9 рейсов в день. И не только из Москвы, но и других городов", — сказал он.

Посол добавил, что даже после того, как россиянам все-таки разрешат въезд, поток вряд ли будет таким, как был до пандемии.

"Ограничения сохраняются. Въехать могут только люди с прививкой. И, кроме того, пока ВОЗ не признает "Спутник", им будет нужен ПЦР и тест на антитела", — подчеркнул Бен Цви.

Фото: Министерство туризма Израиля

Всемирный конкурс "Мисс Вселенная" пройдет на курорте Эйлат на Красном море 12 декабря с участием представительниц около 100 стран. Израиль впервые будет принимать конкурс за 70 лет его проведения. Для того, чтобы избежать роста заболеваемости в условиях появления нового штамма "омикрон", Минздрав страны разработал специальный план мер безопасности для участниц и гостей конкурса.

Посол Израиля рассказал, что решение о проведении конкурса было принято очень давно, поэтому его решили не отменять.

"Это международное мероприятие огромного масштаба. Наше министерство туризма очень надеется, что он будет способствовать притоку туристов, когда снимут запрет на въезд. Но там есть большие ограничения. Все, кто прилетает в Израиль, проходят ПЦР. И, кстати, у мисс Франции по прилету в Израиль оказался позитивный тест на коронавирус. Ее подержат в карантине, время до конкурса есть. Скорее всего, она сможет участвовать", — рассказал Бен Цви.

Директор по маркетингу департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Воронцова, в свое очередь, рассказала, что ведомство принимает спонсорское участие в конкурсе, возит претенденток по стране для знакомства с ее достопримечательностями, а российская участница Ралина Арабова станет первой туристской из России, которая побывает в Израиле после закрытия границ.

"По факту это первая туристка из России, которая сможет попасть в Израиль с начала пандемии", — подчеркнула она.

Сама Ралина Арабова, ставшая вице-мисс конкурса "Мисс Россия-2019" и представлявшая на нем Республику Татарстан, рассказала порталу "Интерфакс-Туризм", что это ее первая поездка в Израиль, и она очень хочет посмотреть эту страну. До этого 22-летняя студентка путешествовала только в Азербайджан и Швейцарию.