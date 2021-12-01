"На набережной частично провалилась тротуарная плитка (после шторма — ИФ). Повреждено бетонное укрепление променада. В некоторых местах частично разорвано покрытие беговой дорожки. Пока мониторили ситуацию, нашли серьезное нарушение в одном из кафе. После того, как вымыло гальку, на пляже обнаружили незаконную канализацию", — сообщил в своем официальном инстаграм-аккаунте глава ФТ "Сириус" Дмитрий Плишкин в среду.

Он отметил, что в данный момент проводятся мероприятия по выявлению нарушителей.

"Начали проверку," — сказал Плишкин.

Сейчас, по его словам, ведутся оперативные работы: обесточили электросети в местах разрушений, чтобы не допустить короткого замыкания. Везде выставили ограждения.

"Вчерашний шторм обнажил проблемы, которые требуют внимания. Подтопило район Парусной улицы, ливневки не справились. Сейчас вода уже ушла, движение восстановлено (...) Восстановительные работы в полном объеме сможем начать, когда шторм полностью прекратится", — добавил Плишкин.

ФТ Сириус создана в феврале 2021 года. Территория расположена в Имеретинской низменности в междуречье Мзымты и Псоу, окружена Кавказскими горами и уникальным природным заповедником. Здесь проходила зимняя Олимпиада 2014 года, на базе объектов олимпийского наследия по инициативе президента России Владимира Путина в 2015 году был создан Образовательный центр "Сириус" для талантливых детей со всей страны.