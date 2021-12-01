В анкете должны быть указаны как посещенные во время путешествия страны, так и страна отправления, сообщил портал телерадиовещания ERR. Распоряжение действует до 16 декабря 2021 года.

Департамент здоровья может использовать полученные данные, чтобы узнать, из каких других стран коронавирус или его новый штамм попал в Эстонию и как он распространяется на территории страны.

В странах Балтии суточный прирост заболевших коронавирусом составил 3 тыс. 412 новых случаев, накануне в Латвии, Литве и Эстонии было выявлено 3 тыс. 356 заболевших.