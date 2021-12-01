"Согласно статистическим данным управления иммиграционной службы провинции Пхукет, с учетом новых правил въезда в Таиланд с 1 по 30 ноября на остров прибыли 37 278 иностранцев. Из них по программам Test&go — 24 973 человека, Sandbox — 12 163 человека, Alternative Quarantine — 142 человека", — говорится в сообщении.

По информации Генконсульства, пятерка стран, лидирующих по количеству туристов возглавляет Россия, откуда прибыло 5,1 тыс. человек. На втором месте – Германия (почти 5 тыс.), на третьем – Великобритания (3 тыс.), на четвертом – США (2 тыс.), на пятом – Израиль (2 тыс.).

"Со второй половины декабря авиакомпания "Аэрофлот" планирует ввести дополнительный рейс из Москвы на Пхукет. В свою очередь S7 добавит в зимнее расписание по одному рейсу в неделю из Владивостока, Иркутска и Новосибирска, а также запустит новый регулярный рейс из Улан-Удэ на остров. Таким образом общее количество авиарейсов из России на Пхукет возрастет до 10 в неделю", — подчеркивается в сообщении дипмиссии.

Российские туристы с 1 сентября могут въезжать в Таиланд по схеме Sandbox ("Песочница Пхукета"), которая была введена с июля 2021 года, если они получили две дозы прививки "Спутник V". С 1 ноября власти страны также разрешили въезд по упрощенной схеме Test&go привитым утвержденными ВОЗ вакцинами гражданам 63 стран с высоким уровнем вакцинации населения. Они могут передвигаться по Таиланду без ограничений после теста в аэропорту. Россия в этот список не вошла.

В рамках программы "Песочница Пхукета" можно приехать на Пхукет, Самуи, Ко Пханган, Ко Тао и Краби. Для въезда в страну, помимо сертификата о прививке, туристам нужно оформить разрешение на въезд, для которого требуется подтверждение оплаты отеля и предоплата 2 или 3 тестов, в зависимости от продолжительности поездки.

Кроме того, для путешествия в Таиланд туристам нужно оформить страховку, включающую лечение от коронавируса с покрытием не менее чем на $50 тыс. При въезде необходимо показать сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Детям до 18 лет нужен только тест.

Сразу после въезда туристы сдают первый тест и ждут его результата в номере отеля. Им необходимо провести 7 дней в одном отеле из утвержденного правительством списка SHA+ и на 6 или 7 день повторить ПЦР-тест. Если он негативный, можно путешествовать по Таиланду без ограничений. С 16 декабря количество дней в отеле SHA+ сокращается до 5, второй тест можно сделать на 4 или 5 день и заменить ПЦР быстрым тестом на антиген.

Власти страны с 16 декабря также планировали упростить въезд по схеме Test&go, разрешив таким туристам заменить ПЦР-тест в аэропорту тестом на антиген. Однако 1 декабря решили отказаться от этих послаблений в связи с распространением нового штамма "омикрон".