"Мы предлагаем следующее: снять ограничение (по времени — ИФ) работы общепита. (...) Для гостей отелей разрешить проживание иностранным гражданам и гражданам из других регионов с медицинским документом, подтверждающим отрицательный результат лабораторного исследования материала на коронавирус методом ПЦР-тестирования", — сказала Шатворян на пресс-конференции во вторник в ростовском пресс-центре "Интерфакса".

Среди просьб она также выделила отмену индексации аренды земельных участков для летних площадок и закрепление тарифа 2020 года на три года; отмену налога на имущество на 2021 год; возобновление субсидий на профилактику коронавируса в 2021 и 2022 годах, а также закрепление тарифов ресурсоснабжающих организаций на текущем уровне в течение 2021 и 2022 годов.

"Все эти просьбы выполнимы. Если вы (власти региона — ИФ) нас откроете, то мы быстрее начнем пополнять бюджет. Сформировано письмо с нашим предложением. Мы обратились с ходатайством к депутатам Законодательного собрания и губернатору Ростовской области о том, чтобы просмотрели внимательно (наши предложения — ИФ)", — добавила Шатворян.

По ее словам, в период нерабочих дней, который продлился с 30 октября по 7 ноября, выручка предприятий общепита региона упала на 75% по сравнению с 2019 годом.

В свою очередь генеральный директор ООО "Управляющая компания "РестПрофи" Алексей Заяц добавил, что ограничение работы заведений до 21:00 наряду с действующими режимом QR-кодов нелогично.

"Мы с пониманием относимся к введению кодов. Но одновременно с этим ввели ограничение работы общепита до 21:00. Это — нелогично, абсурдно. Рестораны не являются источником распространения коронавируса. Есть мировые исследования, в которых говорится, что в ресторанах заражаются сотые или тысячные доли процента от населения", — сказал Заяц.

Сейчас в Ростовской области действует ограничение на работу предприятий общепита с 6:00 до 21:00. Кроме того посетить эти предприятия возможно только при предъявлении QR-кода.