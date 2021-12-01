По решению главного санитарного врача региона Галины Шарухо сделать прививку необходимо людям, работающим в сфере выставочной деятельности, организации спортивных, развлекательных мероприятий, в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирными домами.

Обязательная вакцинация также коснется работников детских развивающих и развлекательных центров, детских игровых комнат, туристических агентств, охранных предприятий и средств массовой информации.

Работодатели должны организовать проведение прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной в срок до 24 декабря 2021 года, вторым компонентом — до 14 января 2022 года.

Требование не распространяется на граждан, имеющих медицинские противопоказания, а также на переболевших коронавирусной инфекцией в течение 6 последних месяцев и имеющих соответствующие медицинские документы.

Ранее сообщалось, что требование обязательной вакцинации в Тюменской области распространялось на сотрудников сферы высшего образования, здравоохранения, спорта, обслуживания (объектов торговли, общественного питания, транспорта, такси), гостиничных, почтовых и бытовых услуг, культуры, работников клининговых компаний, МФЦ, муниципальных и государственных учреждений, вахтовиков и лиц призывного возраста.