Локдаун начал действовать в Австрии 22 ноября.

Комитет Национального совета одобрил продление данных ограничений на 10 дней. Его поддержали правящая Австрийская народная партия, а также входящие с ней в коалицию "Зеленые", и оппозиционная Социалистическая партия Австрии.

С момента введения общенационального локдауна ежедневный прирост случаев в Австрии начал уменьшаться, однако число госпитализаций продолжает расти.

В правительстве Австрии указали, что с 12 декабря ограничения будут сняты для тех, кто прошел полную вакцинацию или недавно переболел коронавирусом.

За время пандемии в Австрии выявили 1,16 млн случаев коронавируса, около 12,4 тыс. человек скончались впоследствии заражения COVID-19.