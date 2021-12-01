Министерство сделало запрос в качестве меры предосторожности на фоне растущего беспокойства из-за нового штамма коронавируса "омикрон". Мера не коснется тех, кто уже забронировал билеты на самолет до Японии.

В среду в стране подтвердили второй случай заболевания "омикроном". Новый штамм был выявлен у пассажира, прибывшего в Японию из Перу.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что в целях предотвращения проникновения в страну южноафриканского штамма коронавируса "омикрон" со вторника запрещается въезд на японскую территорию всех иностранцев. Этим запретом отменяются послабления на въезд в Японию для ряда категорий иностранцев, введенные с 8 ноября.

"Омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.