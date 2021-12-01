Как следует из информации на сайте посольства Норвегии в России, с 26 ноября въезд разрешен иностранным гражданам, имеющим вид на жительство в Норвегии, действующую визу или разрешение на безвизовый въезд. Если у прибывающих иностранцев есть действующий сертификат вакцинации признанными в Норвегии вакцинами (это Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Johnson and Johnson, Covishield и Sinovac), то им нужно при въезде заполнить форму регистрации и не требуется проходить карантин.

Если такого сертификата нет, а туристы приехали из стран, отнесенных к "красной", "темно-красной", "фиолетовой" и "серой" зонам, то им потребуется проходить карантин в подходящем для этого месте (одобренном властями страны) или карантинном отеле, где размещение обойдется 500 норвежских крон за ночь. В это время рекомендуется контактировать только с теми людьми, с которыми приехал путешественник.

Кроме того, перед приездом всем туристам старше 16 лет нужно заполнить регистрационную форму на сайте enternorway.no, а при въезде предъявить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 24 часа до прибытия. В течение 24 часов после въезда потребуется сделать еще один экспресс-тест.

Россия относится к "серому" списку стран, поэтому карантин россиянам проходить нужно. Его продолжительность – 10 дней, но через три дня после прибытия можно сделать ПЦР-тест и, если он окажется отрицательным, прекратить изоляцию.

Россия возобновила авиасообщение с Норвегией 9 ноября. Прямые рейсы из Москвы в Осло выполняет "Аэрофлот", также можно долететь воспользоваться рейсами Finnair с пересадкой в Хельсинки, стоимость билета в декабре начинается от 16 тыс. рублей. Норвежские визы можно оформить в визовых центрах Global VFS в 22 городах, центры в Великом Новгороде и Выборге пока закрыты.