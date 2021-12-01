"Все, что анонсировалось в отношении внутренних авиалиний прошло экспертизу в прокуратуре края и в транспортной прокуратуре края, получило соответствующую поддержку. Поэтому внутренние авиалинии будут с проверкой QR-кодов", — сказал Никонов на пресс-конференции в хабаровском пресс-центре "Интерфакса".

Он уточнил, что статус пассажира о его вакцинации от COVID-19 будет проверяться не на входе в аэропорт, а перед посадкой в самолет.

"Точно так же, как сейчас проверяют маски — перед посадкой. Вы знаете, если человек отказывается в полете надевать маску, то были прецеденты, когда наступала соответствующая административная ответственность. И все авиакомпании делают в этой части объявление перед посадкой. Позиция согласована прокуратурой", — добавил Никонов.

Международный аэропорт Хабаровска, в свою очередь, в своем телеграм-канале разъяснил, что требование QR-кода будет касаться только тех пассажиров, которые путешествует местными авиалиниями внутри Хабаровского края. На рейсы в другие регионы, а также на вход в здание аэропорта, ограничение не распространяется.

Кроме того, помимо QR-кода, пассажир может предъявить при посадке распечатанную справку о вакцинации либо отрицательный результат ПЦР-теста.

Между тем, в терминале аэропорта остается обязательным наличие QR-кода или заменяющих его документов при посещении точек общепита.

Как сообщалось, с 1 ноября в Хабаровском крае заработала система QR-кодов, сначала их нужно было предъявлять только при посещении кинотеатров, театров, домов культуры, в цирке.

С 13 ноября — в общепите, хостелах, спа-центрах, парикмахерских и косметических салонах, банях, фитнес-центрах, бассейнах. Их требуют при входе в торговые центры, где есть супермаркеты, а также в крытых рынках и в гипермаркетах строительных товаров. Также с 13 ноября QR-код нужен для поездки на междугороднем общественном транспорте.

С 1 декабря QR-коды необходимы сотрудникам и посетителям органов исполнительной власти и муниципалитетов.

Обязательную вакцинацию в регионе ввели для студентов, вахтовых рабочих, сотрудников аэропортов, включая персонал авиакомпаний, работников морских, речных портов и транспортных компаний, а также людей старше 60 лет.