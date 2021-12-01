Как сообщает пресс-служба музея, на выставке представлена западноевропейская живопись и графика XIV-XVIII веков из частных собраний Москвы и Петербурга. В экспозиции — работы Рембрандта, Альбрехта Дюрера, Франса Снайдерса, Питера де Хоха, Франческо Морандини и других художников.

"Наиболее ранней и одной из самых интересных живописных работ на выставке стала "Мадонна с младенцем, держащим в руках щегла" сиенской школы, мастерской Никколо ди Сенья, первой половины XIV века. Также будет представлена работа "Мадонна с младенцем и грушей" кисти Франческо Верла (1470-1521), одного из самых редких и удивительных художников умбрийской школы эпохи Высокого Возрождения", — говорится в сообщении.

Еще одно редкое полотно на выставке — "Хозяйка и служанка в интерьере" Питера де Хоха (1624-1684). Это единственная на сегодня работа мастера из частной коллекции в России. Всего в российских музеях (Эрмитаже и ГМИИ им. А. С. Пушкина) хранятся четыре картины живописца. Питер де Хох относится к плеяде художников Золотого века голландской живописи.

Внимание зрителей также привлечет картина "Святое семейство с маленьким св. Иоанном Крестителем" флорентийца Франческо Морандини (1544-1597), мастера Высокого Возрождения. Художник был ассистентом Джорджо Вазари, принимал участие в росписи палаццо Веккьо (1555-1561) и Студиоло Франческо I Медичи, великого герцога Тосканы.

Многие из 46 представленных на выставке работ широкая публика увидит впервые.

Проект "Старые мастера. Путешествие во времени" посвящен двум великим собирателям — Петру Великому и ученому-географу Петру Семёнову-Тян-Шанскому, который один из первых пошел по пути систематизации и использования научной базы для создания частных коллекций.

К выставке организаторы подготовили обширную культурную программу с иммерсивными спектаклями, публичными лекциями известных историков, музыковедов, теологов, а также музыкальные концерты и мастер-классы.