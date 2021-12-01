"Следствием установлено, что 14 сентября 2021 года обвиняемый, не имея прав на предоставление туруслуг, не рассчитав возможные риски и последствия для жизни и здоровья потребителей, организовал экскурсию для группы туристов в Алибекское ущелье к леднику Алибек на высоте 2200 метров", — говорится в сообщении.

Житель аула Сары-Тюз в КЧР обвиняется по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц).

Как сообщалось, 14 сентября часть ледника Алибек сошла на высоте 2200 метров в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии.

Во время происшествия на месте находилась группа из шести туристок из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. В результате происшествия две женщины погибли и одна туристка пострадала.

Позже власти региона заявили, что обрушение части ледника было вызвано его сильным таянием из-за природно-климатических факторов.