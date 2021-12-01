По словам собеседника агентства, этот вопрос был рассмотрен на заседании правительства Тверской области во вторник, которое провел губернатор Игорь Руденя.

"Предполагается построить 15,6 км новой железнодорожной ветки, которая обеспечит прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Завидово, два пересечения с автодорогами, реконструировать остановочный пункт "Путепроводная" и контактную сеть", — отметили в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что на эти цели будет направлено 3,8 млрд рублей инфраструктурного бюджетного кредита, предоставленного Верхневолжью по решению президиума правительственной комиссии по региональному развитию 14 октября текущего года.

"Строительно-монтажные работы планируется начать в 2023 году, а ввести объект в эксплуатацию — в конце 2024 года. Реализация проекта позволит создать свыше 900 новых рабочих мест, обеспечить поступления в консолидированный бюджет Тверской области более 6,2 млрд рублей, которые будут направлены на развитие социальной сферы, ремонт дорог и других значимых отраслей. Кроме того ожидается ежегодный прирост не менее 750 тысяч туристов на территории Верхневолжья", — отметил сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что транспортно-пересадочный узел "Завидово" объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт и станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря.