Как пояснила министр экономики Якутии Майя Данилова, в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики включены предприятия и организации, занимающиеся предоставлением бытовых, транспортных, туристических услуг, общественным питанием, гостиничным бизнесом, розничной торговлей непродовольственных товаров и другие.

"Для налогоплательщиков с объектом "доходы" за вычетом расходов ставка налога снизится с 10% до 7%. А для налогоплательщиков с объектом "доходы" и осуществляющих деятельность на территории Якутска, Мирного, Нерюнгри, Алдана и Ленска ставка налога снизится с 6% до 5%", — говорится в сообщении.

Кроме того, для предпринимателей, занятых в сфере обрабатывающих производств, налоговая ставка по упрощенной системе налогообложения с объектом "доходы" на 2022-2024 годы снизится с 3% до минимального уровня — 1%.

Соответствующие поправки в закон "О налоговой политике Якутии" внесены 30 ноября в ходе ХХХI пленарного заседания Госсобрания Республики Саха (Якутия).