Как рассказал на первой из таких презентаций, посвященной дайвингу на японском острове Окинава, глава московского офиса JNTO Валентин Шестак, несмотря на то, что российский рынок до пандемии не был в числе лидирующих по объему турпотока, он очень быстро рос.

«С 2008 по 2019 годы у нас с 64 до 120 тыс. вырос ежегодный турпоток, практически в два раза. Для Японии это было много, тем более что визовый режим пока остается, что создает определенное препятствие для путешествия. Япония уделяет въездному туризму большое внимание, правительство ранее поставило цель по увеличению турпотока до 30 млн человек в год, и мы эту задачу выполнили еще до пандемии. По российскому рынку наша цель – увеличить взаимный турпоток из Японии в Россию и из России в Японию до 400 тыс. человек в год (по 200 тыс. с каждой стороны). В будущем, когда условия для взаимных путешествий нормализуются, эту цель придется выполнять», — добавил он.

Шестак также рассказал, что, пока направление закрыто для туристов, JNTO занимается продвижением новых видов отдыха в Японии и работой с туроператорами. «Сейчас у нас есть время донести до туркомпаний, что мы активно готовимся к открытию и всегда будем рады принять их клиентов. Кроме того, мы хотим расширить представления туристов о том, что можно делать в Японии, которую обычно воспринимают как направление экскурсионного туризма, где нужно посещать храмы, смотреть достопримечательности и пробовать местную кухню. Мы хотим показать Японию не только как страну, в которой можно ходить за экскурсоводом, но в которой каждый, у кого есть какое-то увлечение, страсть, может найти себе занятие. Это дайвинг, гольф, горные лыжи на Хоккайдо и в Нагано, которые, я считаю, мы уже раскрутили, они очень популярны», — сказал он.

По словам Шестака, для офиса важно расширить и рамки восприятия направления туркомпаниями, которые традиционно продают экскурсионный «золотой маршрут», включающий Токио, Киото и Нару. «Этот маршрут продают все подряд и, естественно, конкуренция очень высокая. В то же время, дайвинг, гольф, горные лыжи – это так называемые special interest tours (SIT), туры «специального интереса». Клиентов, интересующихся такими поездками, меньше, так как без лицензии PADI поехать, например, в дайв-тур нельзя. Но в обычном экскурсионном туризме очень высокая конкуренция, а здесь еще есть ниша, чтобы заработать. Потому что люди, которые попробовали дайвинг в других странах, готовы платить за дайвинг в Японии, для них это что-то новое», — рассказал он.

«Мы окружены морем, поэтому у нас серьезные перспективы в плане развития дайвинга. А остров Окинава – это мечта любого дайвера. Несмотря на то, что это может быть дороже, чем Египет или ОАЭ, клиенты на эти программы всегда будут», — добавил глава московского офиса JNTO.

Как рассказала на презентации менеджер по работе с туроператорами JNTO Мария Анциферова, наиболее популярные месяцы для дайвинга на Окинаве – с апреля по июнь. В это время вода становится прозрачной, и можно наблюдать за огромными черно-белыми скатами в заливе Кабира на острове Исигаки.

Заместитель руководителя отдела региональных продаж и маркетинга Japan Airlines Маргарита Колобашкина, в свою очередь, сообщила, что туристы, которые покупают билеты JAL из Москвы в Токио, могут в дополнение к основному перелету совершить четыре внутренних рейса по Японии, в том числе, на Окинаву. Японский перевозчик до 31 января 2022 года выполняет из Москвы в Токио один рейс в неделю.