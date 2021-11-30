"В кафе и ресторанах сети на территории "Шереметьево", где компания занимает доминирующее положение, цены на услуги общественного питания значительно превышают установленные в городе Москве", — отмечается в пресс-релизе ФАС.

В нем сообщается, что признаки таких нарушений были обнаружены в рамках мониторинга цен на продовольственные товары на территории столичных аэропортов.

"В связи с этим Московское областное УФАС России возбудило в отношении организации дело. При подтверждении нарушения антимонопольного законодательства компании грозит административный штраф в соответствии со ст. 14.31 КоАП РФ", — говорится в сообщении антимонопольного регулятора.

Наказание для юрлиц по этой статье предполагает штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей.