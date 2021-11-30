"Большинство перечисленных стран (в которых обнаружен штамм "омикрон") уже были в перечне тех, с кем пока не возобновлено регулярное авиасообщение и имеющие высокие риски инфицирования там человека новым (штаммом) коронавируса, и граждане находились там по личным нуждам, вопреки нашим призывам не посещать высокорисковые регионы мира, мы вынуждены требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении", — сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, карантин затронет несколько сотен граждан.

Вариант коронавируса B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в Южной Африке, Ботсване, Израиле, а затем и в ряде стран Европы. Новый вариант имеет большое количество мутаций — 32. По словам вирусологов, большое количество мутаций вируса — "это серьезная проблема".