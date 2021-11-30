"Учитывая скорость распространения нового штамма, я вынуждена обратиться к нашим гражданам с просьбой быть внимательнее к своему здоровью. Новогодние праздники лучше провести дома, многие граждане планируют свои поездки, свой отдых, в том числе, и за рубежами России. Сегодня очевидно, что лучше это сделать дома", — сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"Сегодня есть риск получить новую инфекцию, новый вариант штамма, и есть риск остаться где-то на неопределенно долгий срок", — добавила глава Роспотребнадзора.

Попова добавила, что "ситуация с закрытием границ в мире (из-за распространения штамма "омикрон" — ИФ) меняется стремительно, и у путешественников есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем, проблем со здоровьем и потерять не только потраченные деньги, но и нанести ущерб здоровью".

Ранее на заседании Координационного совета глава Роспотребнадзора заявила, что в РФ не выявлено случаев заражения новым штаммом COVID-19.

Вариант B.1.1.529, который получил название "Омикрон", был обнаружен в Южной Африке, Ботсване, Израиле, а затем и в ряде стран Европы. Новый вариант имеет большое количество мутаций — 32. По словам вирусологов, большое количество мутаций вируса — "это серьезная проблема".

В связи с появлением нового штамма Россия с 28 ноября ограничила въезд в страну для граждан из ряда африканских государств, включая ЮАР, а также из Гонконга.