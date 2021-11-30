"С учетом особенностей нового штамма "омикрон", его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48 часами", — сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус является одним из оснований для посещения общественных мест и мероприятий в регионах, где введены соответствующие ограничения.

Штамм "омикрон", который может быть более заразным, чем исходный вариант коронавируса, и более заразным, чем получивший распространение в РФ штамм "дельта", был впервые выявлен неделю назад в Южной Африке, после чего его обнаружили у заболевших в ряде стран. Россия в связи с этим с 28 ноября ограничила въезд для граждан Гонконга, ЮАР, Намибии, Зимбабве, Танзании, Мадагаскара и некоторых других стран Африки.