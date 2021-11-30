«При поддержке посольства России в ЮАР, генерального консульства России в Кейптауне и авиакомпании Ethiopian Airlines 3 декабря состоится коммерческий вывозной рейс для российских граждан по маршруту Кейптаун — Аддис-Абеба — Москва. Генеральное консульство ведет формирование списка желающих лететь этим рейсом. Более подробную информацию можно найти в telegram-канале Генерального консульства России в Кейптауне: https://t.me/Rus_Cons», — говорится в сообщении.

Ведомство также отмечает, что сотрудники Генконсульства прорабатывают с представителями западных авиакомпаний возможность допуска на самолеты российских граждан, которые могли бы вернуться в Россию транзитом через Европу. По имеющейся информации, вывозить пассажиров из ЮАР продолжает Lufthansa, в ближайшие дни возможно возобновление полетов Air France и British Airways.

Штамм "омикрон", который может быть более заразным, чем исходный вариант коронавируса, и более заразным, чем получивший распространение в РФ штамм "дельта", был впервые выявлен неделю назад в Южной Африке, после чего его обнаружили у заболевших в ряде стран. Россия в связи с этим с 28 ноября ограничила въезд для граждан Гонконга, ЮАР, Намибии, Зимбабве, Танзании, Мадагаскара и некоторых других стран Африки.

Часть авиакомпаний отменили рейсы из ЮАР, а некоторые, в частности, KLM, перестали сажать на свои борта граждан стран, не входящих в Евросоюз.