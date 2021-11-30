Как напоминает ведомство, российские туристы испытывают трудности с обратным вылетом из ЮАР, поскольку ряд третьих стран ограничил авиасообщение с этой страной из-за нового штамма коронавируса. При этом прямое авиасообщение между Россией и ЮАР отсутствует.

«По данным Ростуризма, в ЮАР сейчас нет российских организованных туристов. Что касается самостоятельных путешественников, то, по данным генерального консульства России в Кейптауне, в настоящее время в ЮАР находится по меньшей мере 500 россиян. При этом далеко не все граждане России, прибывающие в ЮАР, встают на консульский учет. Поэтому Ростуризм рекомендует находящимся в ЮАР туристам сообщить о себе в посольство России с целью получения оперативной информации о возможных вариантах возвращения на родину, а также отслеживать актуальную информацию на официальных сайтах МИД России и Росавиации», — сообщает пресс-служба.

В сообщении подчеркивается, что наиболее оперативный канал связи с Генконсульством – телефон дежурного дипломата +27 (082) 374-0518.

Ростуризм также сообщает, что запустил на сайте общественного совета Ростуризма штабтуризм.рф онлайн-форму для сбора обращений от российских туристов, которые находятся в ЮАР. «Специалисты Ростуризма оперативно рассматривают все обращения, поступающие в ведомство, и в случае необходимости подключают коллег из других профильных ведомств», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Штамм "омикрон", который может быть более заразным, чем исходный вариант коронавируса, и более заразным, чем получивший распространение в РФ штамм "дельта", был впервые выявлен неделю назад в Южной Африке, после чего его обнаружили у заболевших в ряде стран. Россия в связи с этим с 28 ноября ограничила въезд для граждан Гонконга, ЮАР, Намибии, Зимбабве, Танзании, Мадагаскара и некоторых других стран Африки.

Часть авиакомпаний отменили рейсы из ЮАР, а некоторые, в частности, KLM, перестали сажать на свои борта граждан стран, не входящих в Евросоюз.