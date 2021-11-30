По версии следствия, обвиняемая незаконно подключила гостиницу к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, следствием чего стало безучетное потребление воды в течение двух лет. В это время оплата за потребленные коммунальные услуги не производилась.

В результате общая сумма причиненного ущерба составила около 5 млн рублей. Женщина обвиняется по п."б" ч.2 ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный размер).