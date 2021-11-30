"В настоящее время мы направляем на лечение (в санаторно-курортные учреждения — ИФ) только граждан, прошедших вакцинацию. К сожалению, мы наблюдаем, у нас есть проблема такая, что идет возврат санаторно-курортных путевок. Граждане не готовы. Даже вакцинированные еще сегодня боятся ехать куда-либо в санатории. Но я надеюсь, что после нового года мы будем готовы работать", — сказал Закиров.

Он уточнил, что большинство отказов пришлось на начало октября — ноябрь и связано с введением антикоронавирусных ограничений. Всего льготники вернули порядка 500 путевок.

"Люди с дач вернулись. Те, кто планировали ехать (в санатории — ИФ), пережидали пандемию в садах у себя, никто не вакцинировался, к сожалению. Приехали сюда и оказались перед фактом, что вакцинироваться необходимо. Это действительно необходимо. Это не прихоть", — добавил Закиров.

При этом представитель ФСС заверил, что все, кто вернул путевки из-за отсутствия прививки, после вакцинации будут восстановлены в очереди на получение санаторно-курортного лечения.