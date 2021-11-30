Изменения вступят в силу с 18:00 1 декабря. Теперь в «зеленом» списке Катара 177 стран мира, в «красном» — 19 стран.

Для въезда в эмират россияне должны быть привиты двумя дозам вакцины «Спутник V» (дата последней вакцинации — более 14 дней назад), иметь при себе сделанный не ранее 30 дней назад позитивный количественный тест на антитела, а также отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный менее, чем за 72 часа до прилета.

Пока Россия находилась в «красном списке», вакцинированные «Спутником V» российские туристы должны были сдать ПЦР-тест по прилету в Катар и находиться на двухдневном карантине в одном из "карантинных" отелей эмирата, ожидая результата теста.

Как сообщалось, 6 октября Катар включил Россию в «зеленый список» стран, но с 15 ноября перенес ее в «красный список».

В настоящее время в Катаре одобрены вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. «Спутник V» находится в списке условно одобренных вакцин, т.е. для признания вакцинации «Спутником» катарскими властями необходимо также предъявить при пересечении границы результат серологического теста (антитела после вакцинации IG g к S-белку).

Россия и Катар возобновили международное авиасообщение в начале года, однако въезд был разрешен только для дипломатов, обладателей вида на жительство и иностранных рабочих. До 6 октября туристов эмират не принимал, однако можно было использовать аэропорт Дохи для транзитных перелетов.